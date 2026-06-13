بلدية النبطية: ما ذكرته إحدى القنوات التلفزيونية عن وجود أنفاق في المدينة غايته تدميرها وإيجاد المبرر للعدوان

أكدت بلدية مدينة النبطية، في بيان، أن "ما ذكرته إحدى القنوات التلفزيونية عن وجود أنفاق في المدينة دليل على الإفلاس الإعلامي الذي غايته تدمير المدينة وإيجاد المبرر للعدوان".



وشجبت البلدية هذا التصريح، مؤكدة أن "مدينة النبطية يدخلها كل يوم عشرات المراسلين العرب والأجانب، وأن هذه المزاعم من شأنها الترويج المسموم وإعطاء شرعية إعلامية للعدوان".



وسألت: "من أين استقت هذه القناة معلوماتها؟ وعلى أي أساس؟ وما هي الخبرة التي تمتلكها لمعرفة أن هناك أنفاقاً؟".



وطالبت وزارة الإعلام والدولة والسلطة اللبنانية بأن تتحمل المسؤولية تجاه هذا التقرير المزيف والمدسوس.