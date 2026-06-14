قلق في بيروت من سعي نتنياهو لفرض أمر واقع شمال الليطاني (الشرق الأوسط)

أبدى مصدر وزاريّ خشيته من التوقيت الذي اختاره رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لتوسعة حربه لتشمل معظم البلدات الواقعة في شمال نهر الليطاني.

وقال، لصحيفة “الشرق الأوسط”: “لا أستبعد هدفه إلى توسيع الحدود الجغرافية للمنطقة التجريبية التي يُفترض أن ينتشر فيها الجيش عقب انسحاب مقاتلي “حزب الله” منها، والتي كانت تصدّرت البيان الذي صدر عن الجولة الرابعة من المفاوضات في واشنطن”.