الراعي: لبنان ما زال أرضًا للحروب المفروضة والمتواصلة

أكّد البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ الحالة التي يعيشها لبنان موجعة ومؤلمة.

وقال: “نتألم ونحن نشاهد ما يُرسم له، ونتألم بالأكثر عندما نشعر أن مصير الناس أصبح رهينة حسابات وصراعات لا علاقة لهم بها”.

وأضاف: “لبنان ما زال أرضًا للحروب المفروضة والمتواصلة، والأحداث تتكرر بصورة لم تعد مقبولة ولا مبررة. والمشهد نفسه يعود كل يوم بأشكال مختلفة، فيما المواطن ينتظر بارقة أمل وسط ظروف تزداد صعوبة”.

وطلب الصلاة على نيّة نجاح المفاوضات والمساعي الجارية، و”انتصار لغة العقل على لغة القوة، ولغة الحوار على لغة المواجهة”.