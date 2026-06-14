مكتب نتنياهو: ضربنا أهدافا لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضرب أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وجاء في بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه وبناء على توجيهاتهما: "شنّ الجيش الإسرائيلي ضربات في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت ضد أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله، وذلك ردا على إطلاق الحزب النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".