عودة: لبنان بحاجة إلى بشر يعيشون حياة القداسة

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أنّ العالم يفيض بالمعْرفة، لكنه كثيرًا ما يفْتقر إلى الحكْمة.

وقال: “عالمنا يزْداد فيه التواصل التقْني، لكن الإنْسان يشْعر فيه بالعزْلة. هذا العالم يعد بالسعادة، لكنه يتْرك كثيرين في قلق وخوْف وفراغ”.

واعتبر أنّ لبنان بحاجة إلى بشر يعيشون حياة القداسة المتجلية في الصلاة والمحبة والتواضع والخدْمة وابتغاء الحق والخيْر، واحْترام الإنسان المخْلوق على صورة الله ومثاله، وحفْظ كرامته الممْنوحة له من الله، علهم يكونون شفعاء لهذا الوطن، مع القديسين السابقين، يبْتهلون إلى الله كي ينْتشله مما يرْزح فيه إلى الحرية والسلام والإسْتقْرار.