الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الوطني الحر": وقف الأعمال العسكرية بين أميركا وإيران فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الصراعات إلى منطق الحلول

أخبار لبنان
2026-06-15 | 02:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;الوطني الحر&quot;: وقف الأعمال العسكرية بين أميركا وإيران فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الصراعات إلى منطق الحلول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"الوطني الحر": وقف الأعمال العسكرية بين أميركا وإيران فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الصراعات إلى منطق الحلول

رحّب "التيار الوطني الحر" في بيان بـ"إعلان وقف الأعمال العسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية"، واعتبر أن "هذه الخطوة تشكل فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة الصراعات المفتوحة إلى منطق الحوار والحلول السياسية التي تحتاجها المنطقة وشعوبها، وهذه رحلة طويلة ومعقدة". 

وأثنى على "جهود الدول الوسيطة في توفير قنوات الحوار وتذليل العقبات أمام التوصل إلى هذا الاتفاق". وأكد أن "أهمية هذا الاتفاق لا تكمن فقط في خفض التوتر الإقليمي، بل في انعكاساته المحتملة على لبنان، بحيث يشكل فرصة للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى الهدنة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، واستعادة الأسرى وعودة المهجرين، وإطلاق ورشة إعادة الإعمار وتمكين لبنان من استثمار موارده وثرواته الوطنية".

ولفت إلى أن "التحولات في المنطقة تفرض على الدولة اللبنانية التعاطي بأعلى درجات المسؤولية مع المرحلة المقبلة، بما يضمن انتزاع حقوق وطنية واضحة من أي تسوية إقليمية، وصولًا إلى تعزيز دور الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الشرعية وحدها، وأن يكون لبنان هو من يفاوض عن حقوقه ومصالحه الوطنية عبر مؤسساته الدستورية، فلا يبقى ورقة على طاولة المصالح الإقليمية والدولية أو ساحة لتبادل الرسائل بين القوى المتنازعة".

ورأى أن "لبنان مدعو إلى الخروج من منطق الاصطفافات والمحاور، والانتقال إلى منطق الدولة التي تستمد قوتها من وحدة شعبها ومؤسساتها الشرعية وعلاقاتها المتوازنة مع محيطها العربي والمجتمع الدولي".

ودعا "جميع القوى السياسية اللبنانية إلى قراءة التحولات الجارية في المسؤولية الوطنية، بعيدًا من الرهانات أو انتظار موازين قوى إقليمية جديدة".

وناشد المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة إلى "دعم لبنان اقتصاديًا وماليًا، بعد إجراء الإصلاحات والمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة وتحديث البنى التحتية والخدمات الأساسية". وأكد أن "اللحظة الراهنة ليست لحظة انتصار طرف على آخر، في الداخل بل فرصة تاريخية لإعلاء منطق الشراكة الوطنية على منطق الانقسامات، فلبنان الذي دفع أثماناً باهظة على مدى عقود يستحق أن يكون شريكاً في صناعة السلام والاستقرار".

أخبار لبنان

الحر":

الأعمال

العسكرية

أميركا

وإيران

حقيقية

للانتقال

مرحلة

الصراعات

الحلول

LBCI التالي
رئيس الرابطة المارونية: كنا ننتظر من وزيرة التربية ضمان انتظام عمل المؤسسات بدل انتهاج سياسة الإقصاء والتعسف
فون دير لاين: لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-04-16

الرابطة المارونية: المفاوضات فرصة لتغليب الحلول الدبلوماسية على منطق الحروب

LBCI
آخر الأخبار
2026-04-08

البابا لاون يرحب "بارتياح كبير" بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-29

"التيار الوطني الحر": حجم العدوان وخطورته يفرضان توحيد الجهود لتفادي الكارثة

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-05

"الوطني الحر": العفو العام الشامل مرفوض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:26

بري يشيد بمذكرة التفاهم الإيرانية-الأميركية: التفاهم يؤسس إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمنها لبنان

LBCI
أمن وقضاء
03:17

بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات

LBCI
أخبار دولية
02:33

بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
02:28

رئيس الرابطة المارونية: كنا ننتظر من وزيرة التربية ضمان انتظام عمل المؤسسات بدل انتهاج سياسة الإقصاء والتعسف

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
23:55

أسرار الصحف 15-6-2026

LBCI
آخر الأخبار
03:13

ستارمر يهنئ ترامب على الاتفاق مع إيران ويدعو الأطراف كافة إلى اغتنام هذه الفرصة: سنعمل الآن بشكل وثيق مع شركائنا لضمان تحول هذا الاتفاق إلى سلام دائم ومستدام

LBCI
أمن وقضاء
03:17

بالجرم المشهود... شعبة المعلومات توقف مروّج مخدرات

LBCI
أخبار دولية
02:11

فون دير لاين: لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:25

بعد التوصل الى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران... هكذا يبدو الوضع في الجنوب

LBCI
أخبار دولية
03:19

التلفزوين الإيراني يعلن أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل كل الجبهات بما فيها لبنان

LBCI
رياضة
14:10

المانيا تلعب اولى مبارياتها في كأس العالم... هذه الأجواء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

Half Birthday… اقتصاد الأعياد المُستحدَثة

LBCI
حال الطقس
13:50

طقس رطب والحرارة ضمن المعدلات

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:48

فولكلور بلا صاحب: أغنيات يصنعها الذكاء الاصطناعي وتصدّقها الذاكرة

LBCI
رياضة
13:44

اجواء المونديال الحماسية لا تنطفئ والتعادل سيد الموقف...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

لبنان يحتاج الى أربعمئة تبرّع بالدمّ يوميا... فهل من معوقات أمام تأمين ذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

سويسرا عند مفترق طرق: 10 ملايين نسمة أو مواجهة مع أوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:03

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
06:16

مشهد مروع… شابة تلقى مصرعها بعد قفزة خطرة بسبب عدم تثبيت حبل الأمان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:04

القناة 12 الاسرائيلية: قائد وحدة الارتباط في حزب الله قُتل في الغارة التي استهدفت بيروت

LBCI
أمن وقضاء
00:30

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

LBCI
خبر عاجل
23:42

أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب

LBCI
خبر عاجل
12:19

مراسل أكسيوس عن ترامب: لماذا كان على نتنياهو أن يشن هجوماً بحق الجحيم؟ لقد كنت غاضباً جداً وأبلغته بذلك وهو يفتقر إلى حسن التقدير تماماً

LBCI
خبر عاجل
14:46

وكالة تسنيم للأنباء: إلغاء الرحلات الجوية حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار دولية
11:02

ستة قتلى بتصادم مروحيتين في ريو دي جانيرو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More