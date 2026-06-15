فون دير لاين: لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على ضرورة أن يسمح الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "بإعادة فتح" مضيق هرمز على الفور.وعلّقت على الاتفاق المُعلن، قائلة: "الأولوية الآن هي التنفيذ السريع والكامل من جانب كل الأطراف".وأضاف: "يجب استعادة حرية الملاحة من دون رسوم. هذا أمر أساسي للاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي، ويفتح الباب أمام مفاوضات أوسع نطاقا بشأن السلام والأمن في الشرق الأوسط".وأوضحت أن السلام في الشرق الأوسط سيكون مستحيلا "في ظل استمرار اشتعال النيران في لبنان".وقالت: "تجدد أوروبا دعوتها لكل الأطراف لاحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار".