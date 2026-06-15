منيمنة للـLBCI: الدولة اللبنانية تحاول الاستمرار بالمفاوضات وحزب الله لن يتوقف عن مهاجمتها

أوضح النائب ابراهيم منيمنة أن "الدولة اللبنانية تحاول الإستمرار بالمفاوضات، وهناك أمور عدة اليوم يجب أن تفاوض عليها، ونريدها أن تكون صاحبة القرار."



ورأى منيمنة في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أن " الحزب لن يتوقف عن مهاجمة المفاوضات فهو يريد أن تكون حصريتها له."



وقال إن "وقف اطلاق النار هو أمر جيّد، لكن يجب أن نرى كيف سيتعامل الإسرائيلي مع هذا الموضوع والإسرائيلي لديه مصلحة باستمرار الحرب."



وأشا إلى أن "حزب الله يعزل نفسه عن أعباء وتكاليف الحرب ويأخذ البقاء كانتصار."