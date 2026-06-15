عون اطّلع من وزيرة البيئة على واقع قطاع النفايات والتحديات الميدانية والتقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله على واقع قطاع إدارة النفايات في لبنان والتحديات التي يواجهها، إضافة إلى الخطوات الإصلاحية الجارية لتعزيز الحوكمة وتحسين إدارة هذا الملف الحيوي.



‏كما اطّلع الرئيس عون على الإجراءات المتخذة لتفعيل دور الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، واستكمال الأطر التنظيمية والمالية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها، إلى جانب التقدم المحرز في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات.



‏وتناول الاجتماع أبرز التحديات الميدانية المرتبطة بالطاقة الاستيعابية لبعض المطامر، والحاجة إلى تطوير معامل الفرز والمعالجة واعتماد حلول مستدامة ترتكز على الحد من الطمر وزيادة نسب الفرز والتدوير، بما ينسجم مع أفضل المعايير البيئية.