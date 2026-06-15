ياسين بعد لقائه عون: على جميع اللبنانيين الترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة

النائب ياسين ياسين بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- على جميع اللبنانيين الترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن حجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم يستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتضامن.
- نقلنا وجهة نظر أهالي البقاع الغربي وراشيا، والتي تنسجم مع… pic.twitter.com/yMuyLMc2q9
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 15, 2026
النائب ياسين ياسين بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- على جميع اللبنانيين الترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن حجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم يستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتضامن.
- نقلنا وجهة نظر أهالي البقاع الغربي وراشيا، والتي تنسجم مع… pic.twitter.com/yMuyLMc2q9