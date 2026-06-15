ياسين بعد لقائه عون: على جميع اللبنانيين الترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة

أكد النائب ياسين ياسين أنه على جميع اللبنانيين الترفع عن الخلافات والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها الدستورية، لأن حجم التحديات التي يواجهها لبنان اليوم يستدعي أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتضامن.



وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا: "نقلنا وجهة نظر أهالي البقاع الغربي وراشيا، والتي تنسجم مع تطلعات شريحة واسعة من اللبنانيين، ومفادها أن قوة لبنان الحقيقية تكمن في دولته ومؤسساته الشرعية".



وأضاف: "ندعم المسار الذي تقوده الدولة اللبنانية في ما يتعلق بالجهود الدبلوماسية والمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب والاعتداءات الإسرائيلية".