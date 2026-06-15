مسعد من بعبدا: لدعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب

أكد النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أهمية الالتفاف حول الدولة ودعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب وصون السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار.



وقال: "نقلنا هواجس أبناء قرى قضاء جزين وتطلعاتهم، وشددنا على ضرورة الاستجابة لاحتياجات المنطقة ومتابعة القضايا الإنمائية والمعيشية التي تهم أهلها، بما يعزز صمودهم وتمسكهم بأرضهم ووطنهم".