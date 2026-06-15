مسعد من بعبدا: لدعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب

النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- التأكيد على أهمية الالتفاف حول الدولة ودعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب وصون السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار.
- نقلنا هواجس أبناء قرى قضاء جزين وتطلعاتهم، وشددنا على ضرورة الاستجابة لاحتياجات المنطقة ومتابعة القضايا… pic.twitter.com/Bb3Ju47Kv7
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 15, 2026
النائب شربل مسعد بعد لقائه رئيس الجمهورية:
- التأكيد على أهمية الالتفاف حول الدولة ودعم رئيس الجمهورية في مساعيه الدائمة لوقف الحرب وصون السلم الأهلي وتعزيز الاستقرار.
- نقلنا هواجس أبناء قرى قضاء جزين وتطلعاتهم، وشددنا على ضرورة الاستجابة لاحتياجات المنطقة ومتابعة القضايا… pic.twitter.com/Bb3Ju47Kv7