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بري والحجار بحثا التطورات الميدانية... وبرقية تهنئة من السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
أخبار لبنان
2026-06-15 | 07:44
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بري والحجار بحثا التطورات الميدانية... وبرقية تهنئة من السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد
إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية والأمنية.
وبعد اللقاء، قال الوزير الحجار: "بالدرجة الأولى الهمّ الأول عند كل الدولة اللبنانية، خاصة عند الرئيس نبيه بري، هي انتهاء الحرب وانتهاء الاعتداءات الإسرائيلية، الانسحاب الإسرائيلي، وعودة النازحين، إعادة الجنوب إلى ازدهاره واستقراره وعودة الناس لممارسة حياتها الطبيعية".
وأضاف: "الكل يتأمّل أن هذا الاتفاق يحمل الخير للبنان، وكل الجهود التي تُبذل مباركة، جهود رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة وهم على تنسيق وثيق جداً ودائم مع دولة الرئيس بري بكل الأمور".
وأوضح أنه يأمل "بأن الاتفاق الإقليمي والجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية، بدءاً من الرئيس عون، أن تؤدي كلها في الأيام القادمة تحمل الأمن والأمان، ووقف النزف وقف الحرب، والانسحاب الإسرائيلي، واستعادة أرضنا وممارسة سيادتنا عليها، وعودة النازحين الى بلداتهم ومناطقهم".
في السياق، لفت الوزير الحجار الى أنه والرئيس بري تناقشا ببعض الأمور التي تعني الشأن الداخلي اللبناني، "مواضيع الأمن، مواضيع مواكبة احياء مجالس العزاء والنشاطات بذكرى عاشوراء اعتباراً من يوم الغد".
وأشار الى أن "الشعب اللبناني لن يكون إلا متضامنا ومتكاتفا حول دولته وحول كل المسؤولين لكي يتمكن البلد من الخلاص من الأزمة التي هو فيها".
وردا على سؤال عن وجود ضمانات لالزام اسرائيل بتنفيذ وقف اطلاق النار، أوضح الوزير الحجار "نتطلع إلى تطبيق أي اتفاق لوقف إطلاق نار، وأن أي احد قادر أن يساعد لبنان نحن حاضرون، ولكن الأساس يبدأ من لبنان وداخلياً المطلوب تكاتف المسؤولين اللبنانيين وتكاتف الشعب اللبناني وهذا كله يساعد المسؤولين للعمل بكل جديّة وهذا ما يحصل من اجل الوصول الى تطبيق فعلي لأي اتفاق لوقف إطلاق نار ووقف الاعتداءات".
من جهة آخرى، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، قال فيها: "يسعدني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة بدء العام الهجري الجديد".
وأضاف: "في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي نهتدي بتعاليمها النبيلة، ندعو الله عز وجل أن يجعله عام خير ورخاء وأن يحمل الأمن والسلام لشعوب الأمة الإسلامية كافة، متمنيا للشعب اللبناني الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار".
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