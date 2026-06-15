الرئيس عون امام وفد من جامعة القديس يوسف: طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن "الدولة وحدها تحمينا وأن اللبنانيين يتطلعون الى قيامها على أساس الشفافية والعدالة والكفاءة".



وشدد، خلال استقباله وفداً من جامعة القديس يوسف، على أن "طريق السلام صعب لكننا نملك الارادة لتحقيقه، ورغم الحرب الأمور تسير على الطريق الصحيح وما من شيء سيوقفنا".



وأشار الى أن" الدولة تسعى لجذب دم جديد وطاقات يمكن ان تساهم في بناء البلد، كما نسعى لاستعادة الثقة بين الدولة والشعب وبينها وبين الخارج"، لافتا الى أن"الأمور بدأت تسير على الطريق الصحيح رغم العرقلة التي فرضتها الحرب بعض الشيء، إلا أن ما من شيء سيوقفنا".