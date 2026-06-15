حزب الله لرويترز: لم ننفذ أي عمليات منذ الاتفاق الإيراني - الأميركي

أكد مسؤول في حزب الله لرويترز أن الحزب لم ينفذ أي عمليات منذ الإعلان عن الاتفاق الإيراني - الأميركي، وأن موقفها من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به.وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن حزب الله يرفض "حرية الحركة" الإسرائيلية في لبنان، مشيرا الى أن إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان.ولم يصدر حزب الله أي تعليق رسمي على الاتفاق الأميركي.