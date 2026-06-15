العبسي يستقبل سفير الكويت الجديد محمد الشارجي

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة سفير دولة الكويت الجديد محمد سلطان الشارجي في زيارة بروتوكولية للتعارف، وكان عرض عام للاوضاع في لبنان والمنطقة.