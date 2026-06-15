مصلحة الليطاني: قطع مياه الري ليومين جراء عطل على الشبكة الرئيسية ضمن مشروع ري صيدا – جزين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "أن عطلاً مفاجئاً طرأ صباح اليوم الواقع فيه 15/6/2026، على الشبكة الرئيسية بقطر 52 سم قبل المأخذ رقم P.S. 8-9/5 بمسافة تقارب 40 متراً، ضمن الطريق الفرعية في بلدة لبعا في مشروع ري صيدا – جزين، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه إلى الطريق العام والأراضي والأبنية المجاورة".



وأوضحت أن الفرق الفنية التابعة لدائرة ري لبعا باشرت على الفور "بإشراف مصلحة الاستثمار والصيانة، أعمال الكشف الميداني والحفر اللازمة لتحديد طبيعة العطل وحجمه وتأمين القطع والتجهيزات المطلوبة لإصلاحه".



وقالت: "اضطرت المصلحة نظراً لحجم العطل والأعمال الفنية المطلوبة لمعالجته، إلى قطع مياه الري مؤقتاً لمدة لا تقل عن يومين اعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه، وذلك إلى حين استكمال أعمال الصيانة وإعادة تشغيل الشبكة بصورة آمنة".



وأشارت الى أن عملية القطع تأثرت بها بلدات: مراح الحباس، كرخا، لبعا، عين المير (جزئياً)، شواليق، كفريا، وادي بعنقودين، كفرجرة، الصالحية، بقسطا، مجدليون، القرية (جزئياً)، وعبرا. موضحة " ان التغذية بمياه الري ستعود فور الانتهاء من أعمال الصيانة وإصلاح العطل.



وأكدت المصلحة التزامها بتأمين أفضل الخدمات للمشتركين وتلبية حاجاتهم من مياه الري، ولا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة حاجة المزروعات إلى الري، بما يساهم في دعم صمود المزارعين واستمرار نشاطهم الزراعي رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



كما ذكرت المصلحة مشتركيها "بضرورة تسديد المتوجبات السنوية المستحقة عليهم لدى قسم الجباية في دائرة ري لبعا خلال أوقات الدوام الرسمي".