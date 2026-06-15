كرامي رحبت بـ"قرار التريّث بشأن إلغاء الامتحانات بعيدا من الغوغائية"

أعربت وزيرة التربية ريما كرامي في تصريح من السرايا الحكومية، عن سعادتها بـ" قرار التريّث بشأن إلغاء الامتحانات بعيدا من الغوغائية التي سادت أخيرا، وأتمنّى أن يكون ذلك إشارة للبحث في شأن الشهادة، ولفتت الى اننا نعمل في ظل ظروف صعبة لكن التسرّع في اتخاذ القرارات يضرّ بمصلحة الطلاب ومستقبلهم".



وقالت: "ان فترة الانتظار لن تكون طويلة لنرى ماذا ستشكف التطورات، وسأعقد اجتماعاً تربوياً موسّعاً غداً، ويهمّنا أن نناقش تداعيات أيّ قرار سيُتّخذ".



وشددت على ان "موضوع الإنصاف أساسيّ، ونركّز على ألا نظلم أحداً في البلد وتركيزنا على مناطق الحرب والعائلات التي تأثّرت مباشرةً، ونحن نعمل في ظروف استثنائية والقلق موجود في كلّ حياتنا ويومياتنا وليس فقط في موضوع الامتحانات الرسمية، ولكن التسرّع في اتخاذ القرار ليس جيّداً ولا لمصلحة التلامذة ومستقبلهم".