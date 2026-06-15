الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رسامني عرض مع الخير شؤوناً إنمائية تخص قضاء المنية – الضنية

أخبار لبنان
2026-06-15 | 11:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رسامني عرض مع الخير شؤوناً إنمائية تخص قضاء المنية – الضنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رسامني عرض مع الخير شؤوناً إنمائية تخص قضاء المنية – الضنية

 استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، حيث جرى عرض للأوضاع العامة ومتابعة عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بقضاء المنية – الضنية.

وتناول اللقاء المشاريع الملحّة، ولا سيما ما يتصل بملف شبكات الطرق والأشغال العامة في قضاء المنية – الضنية.

أخبار لبنان

الخير

شؤوناً

إنمائية

المنية

الضنية

LBCI التالي
مجلس الوزراء عرض المستجدات وأقر معظم البنود
كرامي رحبت بـ"قرار التريّث بشأن إلغاء الامتحانات بعيدا من الغوغائية"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-13

رسامني بحث مع نواب ووفد من اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار ملفات إنمائية ومشاريع بنى تحتية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-10

سامي الجميّل عرض ورسامني للأزمات الإنمائية والخدماتية في المتن الشمالي

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-09

رسامني عرض مع القائم بأعمال السفارة السورية تعزيز التعاون المشترك والتقى السفيرة اليونانية

LBCI
أخبار لبنان
2026-05-18

سلام بحث مع وفد من رجال الأعمال في طرابلس في مشاريع إنمائية كبرى للمدينة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:49

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة ولبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

وأخيرًا... إيران والولايات المتحدة اتفقتا ولكن على ماذا؟

LBCI
أخبار لبنان
14:20

طيران الشرق الأوسط تستأنف رحلاتها بين بيروت والكويت اعتباراً من 18 حزيران

LBCI
أخبار لبنان
14:07

رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من عراقجي: استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:41

مسؤول في حزب الله لرويترز: إيران أخرت توقيع الاتفاق لمراقبة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان

LBCI
آخر الأخبار
14:34

متحدث باسم الجيش الإيراني: سنعزز قدراتنا الدفاعية خلال فترة الاتفاقية مع أميركا وسنحافظ على جاهزيتنا أعلى من ذي قبل

LBCI
أمن وقضاء
2026-05-15

انذار عاجل الى سكان مدينة صور

LBCI
أخبار لبنان
06:42

قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال 2025

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

وأخيرًا... إيران والولايات المتحدة اتفقتا ولكن على ماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الكهرباء حكاية أبريق الزيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مصر والسعودية وإيران في مونديال 2026 الليلة... ماذا ننتظر وماذا حملت نتائج الأمس؟

LBCI
أخبار لبنان
13:39

تعذيب قطة حتى الموت… والضحية مجتمع بأكمله

LBCI
أخبار لبنان
13:37

فرنجيّة يدعو لاستخدام أوراق القوة ويعلّق على مسار التسويات مع إسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

انتخابات منتصف الولاية الأميركية: هل ما زال ترامب يمسك بمفاتيح الحزب الجمهوري؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اتفاق إيران-الولايات المتحدة يثير قلقا إسرائيليا من مسار الحرب في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

الاتفاق الإيراني-الأميركي يشمل وقف إطلاق النار في لبنان… لكن هل يتضمن انسحابا من الجنوب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

عندما تتحول خسارة الوزن بسرعة الى ارتفاع أسرع…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:03

انخفاض بأسعار المحروقات...

LBCI
فنّ
10:44

فاجعة تهزّ الوسط الفني التركي: وفاة النجمة إيجي إيرتيم بعد يوم من عيد ميلادها

LBCI
أخبار لبنان
05:08

المفتي قبلان: إذا أراد الرئيس عون أن يحكم فعليه تغيير الحكومة وتكوين شراكة قوية مع الثنائي المقاوم

LBCI
خبر عاجل
05:30

عون عن مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: أُثمّن ما تضمنته من احترام للخصوصية اللبنانية

LBCI
حال الطقس
04:42

طقس ربيعي معتاد... ماذا عن درجات الحرارة؟

LBCI
أخبار دولية
02:33

بن غفير: اتفاق ترامب لا يلزمنا بشيء... ويجب ألا نقبل بأقلّ من تفكيك حزب الله

LBCI
أمن وقضاء
00:30

بلديات في صور وقراها دعت الأهالي الى التريث في العودة

LBCI
خبر عاجل
23:42

أميركا وإيران تتوصلان إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More