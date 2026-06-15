رسامني عرض مع الخير شؤوناً إنمائية تخص قضاء المنية – الضنية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في مكتبه اليوم، النائب أحمد الخير، حيث جرى عرض للأوضاع العامة ومتابعة عدد من الملفات الإنمائية والخدماتية المتعلقة بقضاء المنية – الضنية.



وتناول اللقاء المشاريع الملحّة، ولا سيما ما يتصل بملف شبكات الطرق والأشغال العامة في قضاء المنية – الضنية.