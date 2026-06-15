الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض قذائف أُطلقت من جنوب لبنان ويقول إنه استهدف «تهديدات فورية» قرب قواته

كتبت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي على منصة "اكس":



"قبل قليل، اعترض سلاح الجو عدة قذائف أطلقها حزب الله الإرهابي نحو المنطقة التي تعمل فيها قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان.

ووفقًا للسياسة المتبعة، لم يتم تفعيل الإنذارات.

بالإضافة إلى ذلك، وفي عدة حوادث مختلفة وقعت في وقت سابق اليوم (الاثنين)، أطلق حزب الله الإرهابي صاروخًا مضادًا للدروع وعددًا من قذائف الهاون نحو قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

كما رصدت قوات جيش الدفاع، في أربعة حوادث منفصلة خلال اليوم، عددًا من المخربين الذين كانوا يتحركون بواسطة مركبات واقتربوا من القوات بشكل شكّل تهديدًا فوريًا لها.

وفور رصدهم، هاجم سلاح الجو، بتوجيه من القوات الميدانية، جميع التهديدات بشكل دقيق وموجّه.

سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد فوري".