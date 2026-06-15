المجلس الشيعي: الأربعاء أول محرم والعاشر في 26 الجاري

صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان الاتي: "يعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى أن يوم الثلاثاء في 16 حزيران الجاري هو المتمم لشهر ذي الحجة للعام 1484 هجري،وأن يوم الاربعاء في 17 حزيران 2026 ،هو الاول من شهر محرم الحرام.





وعليه يكون يوم الجمعة في 26 حزيران هو اليوم العاشر من المحرم لسنة 1484 هجرية.

