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وزير الزراعة يستهل زيارته الرسمية إلى هولندا بسلسلة لقاءات رفيعة المستوى: شراكتنا مع هولندا ركيزة لتطوير الزراعة اللبنانية وتعزيز الأمن الغذائي

أخبار لبنان
2026-06-16 | 03:32
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وزير الزراعة يستهل زيارته الرسمية إلى هولندا بسلسلة لقاءات رفيعة المستوى: شراكتنا مع هولندا ركيزة لتطوير الزراعة اللبنانية وتعزيز الأمن الغذائي
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وزير الزراعة يستهل زيارته الرسمية إلى هولندا بسلسلة لقاءات رفيعة المستوى: شراكتنا مع هولندا ركيزة لتطوير الزراعة اللبنانية وتعزيز الأمن الغذائي

استهلّ وزير الزراعة الدكتور نزار هاني زيارته الرسمية إلى مملكة هولندا على رأس وفد رسمي من وزارة الزراعة والمؤسسات الزراعية اللبنانية، بسلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين هولنديين في وزارتي الخارجية والزراعة، في خطوة تعكس متانة العلاقات اللبنانية – الهولندية والاهتمام المشترك بتعزيز التعاون في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي والابتكار والتنمية الريفية.

وضمّ الوفد اللبناني مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، والمديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، ورئيس المشروع الأخضر المهندس ريمون خوري، ونائب رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور رامي اللقيس، إضافة إلى مستشاري الوزير فادي غانم ومازن حلواني، فيما شارك في اللقاءات سعادة سفير لبنان لدى مملكة هولندا السيد وليد منقارة.

واستهلّ الوفد اللبناني برنامج الزيارة باجتماع رسمي في وزارة الخارجية الهولندية في لاهاي، حيث عقد الوزير هاني لقاءً موسعاً مع نائب وزير الخارجية الهولندي ستيف كوليت وعدد من كبار المسؤولين المعنيين بالتعاون الدولي والعلاقات الثنائية في وزارتي الخارجية والزراعة، في محطة سياسية ودبلوماسية بارزة عكست مستوى الاهتمام الذي توليه مملكة هولندا لتعزيز علاقاتها مع لبنان، وأكدت حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك وتطوير الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الحيوية، وفي مقدّمها الزراعة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سبل دعم التعاون بين لبنان وهولندا في المجالات الزراعية والبيئية والاقتصادية، وآليات الاستفادة من الخبرات الهولندية المتقدمة في الإدارة الزراعية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية اللبنانية، إضافة إلى بحث فرص تطوير المشاريع المشتركة وبرامج بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات.

كما التقى الوفد اللبناني ممثلين عن وزارة الزراعة والثروة السمكية والأمن الغذائي والطبيعة في هولندا، إلى جانب مسؤولين من وكالة المشاريع الهولندية، حيث جرى عرض أولويات القطاع الزراعي في البلدين وبحث فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي المستدام والابتكار الزراعي وتطوير السياسات الداعمة للمزارعين وتعزيز الاستثمارات والشراكات التقنية.

واطّلع الوفد اللبناني على التجربة الزراعية الهولندية من خلال سلسلة عروض متخصصة تناولت تطور القطاع الزراعي في هولندا والعوامل التي جعلت منها إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في الإنتاج الزراعي عالي الكفاءة، إضافة إلى عرض حول منظومة المعرفة والابتكار الزراعي (AKIS) ودورها في الربط بين البحث العلمي والإرشاد الزراعي والإنتاج، بما يضمن نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى نتائج عملية على مستوى المزارع والأسواق.

وتضمّن البرنامج لقاءً مع قيادة منظمة المزارعين الهولندية (LTO Nederland) برئاسة السيد خير كوبمانس، حيث جرى التباحث في دور الاتحادات الزراعية في تمثيل المزارعين وصياغة السياسات الزراعية وتعزيز الاستدامة والابتكار والتنمية الريفية، والاستفادة من التجربة الهولندية في تطوير العمل التعاوني والتنظيم المهني الزراعي في لبنان.

كما زار الوفد مرفأ روتردام، أحد أكبر المرافئ العالمية لتجارة المنتجات الزراعية والغذائية، حيث اطّلع على آليات استيراد وتوزيع الفواكه والخضار والمعايير المعتمدة في الأسواق الأوروبية، إضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بالنفاذ إلى الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز قدرة المنتجات الزراعية اللبنانية على المنافسة والتصدير وفتح أسواق جديدة أمام الإنتاج الوطني.

واختُتمت نشاطات اليوم الأول بعشاء تواصلي استضافه سعادة سفير لبنان في مملكة هولندا السيد وليد منقارة وعقيلته السيدة شيرين علم الدين في مقر إقامتهما، بحضور أعضاء الوفد اللبناني وعدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية، حيث جرى التأكيد على أهمية توطيد العلاقات اللبنانية – الهولندية وتعزيز التعاون في القطاعات الزراعية والاقتصادية والبيئية.

وأكد الوزير هاني أن اللقاء مع نائب وزير الخارجية الهولندي شكّل محطة أساسية في الزيارة، لما يعكسه من اهتمام هولندي بدعم لبنان وتعزيز الشراكات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين، مشدداً على أن التعاون الزراعي بات يشكل مدخلاً استراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة وخلق فرص اقتصادية جديدة للمزارعين والمؤسسات الريفية.

وقال: "ننظر إلى هولندا كشريك استراتيجي يمتلك واحدة من أكثر التجارب الزراعية تقدماً وابتكاراً في العالم. ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى ترجمة العلاقات الممتازة بين البلدين إلى برامج تعاون عملية ومشاريع مشتركة تسهم في تحديث القطاع الزراعي اللبناني، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، وتطوير البحث العلمي الزراعي، بما يواكب التحديات المناخية والاقتصادية ويعزز الأمن الغذائي الوطني."

وأضاف: "إن الاستثمار في المعرفة الزراعية والابتكار والتكنولوجيا الحديثة لم يعد خياراً بل ضرورة، ولبنان يمتلك الطاقات البشرية والخبرات التي تمكّنه من بناء قطاع زراعي أكثر تنافسية واستدامة. ونأمل أن تفتح هذه الزيارة آفاقاً جديدة للتعاون مع المؤسسات الهولندية الرائدة بما ينعكس إيجاباً على المزارعين اللبنانيين وعلى مستقبل القطاع الزراعي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان."

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