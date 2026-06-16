ترامب: اقترحت على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه اقترح على إسرائيل أن تترك لسوريا مهمة التعامل مع حزب الله، مشيرا الى أن باعتقاده ستقوم بذلك بشكل أفضل.



وقال ترامب: "الرئيس السوري أحمد الشرع يقوم بامور مذهلة وهو لا يحب حزب الله واسرائيل ليست مضطرة إلى هدم مبنى سكني بأكمله في كل مرة تبحث فيها عن شخص ما وإذا كانت لا تستطيع إنجاز المهمة من دون قتل الجميع فالشرع قادر على ذلك".



ولفت الى انه أخبر إسرائيل بأن هجومها على بيروت لا يروق له، قائلا: "على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الآن أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان".



وأضاف: "أعتبر أن الحرب اللبنانية ثانوية وأن الاتفاق النووي مع إيران يمكن أن يصمد".