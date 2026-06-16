بري: حب الأوطان من الإيمان

أملَ رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد وذكرى عاشوراء، أن "تشكّل هاتان المناسبتان العظيمتان بقيم التضحية والفداء والإيثار والتعاون والوحدة، محطة للبنانيين عامة، والمسلمين خصوصا في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، لاستلهام تلك القيم الإنسانية الخالدة، من أجل بناء وطننا وأمتنا وعلاقاتنا على أسس العدالة والكرامة، والهجرة من بوتقة الحقد الطائفي والمذهبي، والتحرّر من خطاب الكراهية نحو رحاب التلاقي والحوار، لما فيه مصلحة أوطاننا وإنساننا، فحب الأوطان من الإيمان".