الخطيب بحث مع ظافر ناصر في آخر التطورات في لبنان والمنطقة

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في الحازمية، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، وكانت جولة أفق في آخر التطورات في لبنان والمنطقة.وثمن العلامة الخطيب موقف وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي خلال المرحلة الراهنة وأبان العدوان الاسرائيلي على لبنان على المستويين السياسي والاجتماعي، ولا سيما لجهة النازحين في الجبل بفعل العدوان.وشدد على أهمية الوحدة الداخلية في المرحلة المقبلة، لمواجهة التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة.