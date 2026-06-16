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وزارة الأشغال أوضحت ما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدوليّ»

أخبار لبنان
2026-06-16 | 10:20
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وزارة الأشغال أوضحت ما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدوليّ»
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وزارة الأشغال أوضحت ما يُتداول عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدوليّ»

توضيحًا لما أثير في بعض التصريحات الإعلامية عن قرار مجلس الوزراء المتعلق بإنشاء «شركة مؤسسة مطار بيروت الدوليّ» لإدارة مطار رفيق الحريري الدوليّ – بيروت وتشغيله واستثماره، أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل أنّ القرار المذكور يأتي تطبيقاً مباشراً للنصوص القانونية النافذة.

 

كما أوضحت أنّ مادة في الشكل نصّت صراحة على إجازة الحكومة تأسيس شركة مغفلة باسم «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، أي إن اختيار الاسم لم يكن قراراً اتخذته الحكومة من تلقاء نفسها، بل جاء تنفيذاً لنص قانوني واضح وصريح لا يجوز مخالفته، عملاً بمبدأ شرعية القوانين وسيادة النص القانوني.

 

وقالت إنّ القانون، الذي نظّم قطاع الطيران المدنيّ في لبنان، قد نصّ صراحة في أسبابه الموجبة على أن التنظيم الحديث لقطاع الطيران المدني في لبنان، أسوة بما يحصل في معظم البلدان الأجنبية، يستوجب الفصل بين شؤون التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، وشؤون الاستثمار والتشغيل من جهة ثانية، مما يستوجب إيجاد هيئة مستقلة تتولى شؤون التنظيم والإشراف والرقابة تُسمّى «الهيئة العامة للطيران المدني»، إضافة إلى المؤسسة أو المؤسسات التي ستتولى شؤون تجهيز واستثمار المطار ومختلف العمليات المرتبطة به.

 

وبالتالي، فإن مهام الهيئة العامة للطيران المدني لا تتناول أبداً الاستثمار والتشغيل، إذ أولت المادة 15 من القانون رقم 481/2002 المذكور هذه المهام إلى الشركة التي تؤسسها الحكومة باسم «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، وهي شركة مغفلة لبنانية موضوعها، وفقاً للمادة 14 من القانون المذكور، توفير خدمات المطارات والملاحة الجوية والاتصالات والرصد الجوي وجميع الأعمال المتعلقة بها والمتفرعة عنها، وفق ما لفتت الوزارة.

 

وقالت: “قد أضافت المادة 14 المشار إليها أيضاً أن الحكومة تقوم، بناءً على أحكام القانون رقم 481/2002، بتحديد رأسمال الشركة ووضع نظامها الأساسي وأصول تأليف مجلس الإدارة، مع مراعاة أحكام الشركة المغفلة الواردة في قانون التجارة والأنظمة والأعراف النافذة في التعامل التجاري، بالقدر الذي تتلاءم فيه مع أحكام هذا القانون”.

 

كما أضافت المادة 14 المذكورة أنه تعتبر أسهم الشركة بكاملها ملكاً للدولة، وأنه يمكن بيعها كلياً أو جزئياً ضمن المهل ووفق القواعد المحددة في الفصل الثاني من قانون الخصخصة رقم 228 تاريخ 31/5/2000، على أن تخصص نسبة مئوية من هذه الأسهم تُطرح على الجمهور بواسطة بورصة بيروت، وفق حدود وشروط تحدد بمرسوم.

 

وشددت الوزارة على أنّ خلافاً لما يتم تداوله إعلامياً، فإن تأسيس «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي» وفقاً للمادة 14 من القانون رقم 481/2002 لا ينطوي أبداً على أي مساس بدور الهيئة العامة للطيران المدني المحدد بالتنظيم والإشراف والرقابة، وهو دور يختلف كلياً عن مهام الاستثمار والتشغيل العائدة إلى الشركة.

 

وكما شددت على أنّ خلافاً لما تداوله أحد البيانات الإعلامية، فإن الفصل بين التنظيم والإشراف والرقابة من جهة، عبر الهيئة العامة للطيران المدني، والاستثمار والتشغيل من جهة أخرى، عبر «شركة مؤسسة مطار بيروت الدولي»، يشكل أساس الإصلاح في تنظيم قطاع الطيران المدني في لبنان.

 

وأشارت الوزارة إلى أنّه خلافاً أيضاً لما تداوله أحد البيانات الإعلامية بشأن «تفخيخ نظام الشركة» بحجة أن المادة 7 من نظام الشركة تتحدث عن أن ملكية الشركة تعود للحكومة، فإن هذا الكلام غير دقيق، لأن المادة 7 المذكورة لم تتحدث عن أن ملكية الأسهم تعود للحكومة، بل نصّت صراحة على أن أسهم الشركة تعتبر بكاملها ملكاً للدولة، ويمكن بيعها كلياً أو جزئياً ضمن المهل ووفق القواعد المحددة في الفصل الثاني من القانون رقم 228 تاريخ 31/5/2000 (تنظيم عمليات الخصخصة وتحديد شروطها ومجالات تطبيقها)، بموجب قرار يتخذ في مجلس الوزراء، على أن تخصص نسبة مئوية من هذه الأسهم تُطرح على الجمهور بواسطة بورصة بيروت، بحسب المادة 14 من قانون إدارة قطاع الطيران المدني رقم 481/2002، ووفق حدود وشروط تحدد بقرار يتخذ في مجلس الوزراء.

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