الدفاع المدنيّ – الهيئة الصحية الإسلامية نفى ما يُتداول عن سحب أعداد كبيرة من الشهداء

نفى الدفاع المدنيّ – الهيئة الصحية الإسلامية ما تتداوله بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعيّ أخبارًا تفيد بأن الفرق سحبت أعداد كبيرة من الشهداء من بعض البلدات الجنوبية.

وأكّدت أنها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي معلومات أو مصادر رسمية.

ويهيب الدفاع المدنيّ بجميع وسائل الإعلام والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي توخي الدقة والمسؤولية في نقل الأخبار والأحداث، والاعتماد حصراً على البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية المخولة، تفادياً لتداول معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى إرباك الرأي العام وتضليل المواطنين.

وشدد الدفاع المدنيّ على أنه يواصل أداء مهامه الإنسانية والميدانية بكل شفافية ومسؤولية، وعلى أنّ أيّ معلومات تتعلق بأعماله ونشاطاته يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.