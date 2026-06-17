سلسلة لقاءات لوزير الصحة في القاهرة لبحث سبل تطوير القطاع الصحيّ في لبنان

أعرب وزير الصحة ركان ناصر الدين عن شكر لبنان للقيادة المصرية على ما تقدمه من دعم.



وأشار، خلال مشاركته في المؤتمر والمعرض الطبيّ الأفريقيّ «Africa Health EXCon» في القاهرة، إلى تطلع وزارة الصحة العامة لتوسيع التعاون مع مصر في المجال الدوائيّ.



وأشاد بقدرات الصناعة الدوائية المصرية الإنتاجية والخبرات المتقدمة.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر حسام عبدالغفار أنّ الوزير أرسل 10 أطنان من المستلزمات الدوائية دعمًا للمنظومة الصحية اللبنانية.



وأكّد حرص مِصر على تقديم كل أوجه الدعم للبنان الشقيق.



الهيئة المصرية للشراء الموحد



كذلك، بحث ناصر الدين سبل تطور النظام الصحيّ في لبنان، مشيدًا "بالتجربة المصرية وما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجال توطين صناعة الدواء وشراء المستحضرات والمستلزمات الطبية من الشركات العالمية بأفضل الأسعار وأعلى معايير الجودة".