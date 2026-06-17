رئيس الجمهورية بحث مع وزير الأشغال تقدّم العمل في المرافئ كما تلته سلسلة لقاءات

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني مسار الحركة في المعابر البرية والجوية والبحرية وتقدّم العمل في اعادة تأهيل مطار رينيه معوض في القليعات.



كما بحثا خطط تطوير العمل في مطار رفيق الحريري الدوليّ في اطار من الحوكمة والإدارة الرشيدة.

كما عرض الرئيس جوزاف عون مع قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال Diodato Abagnara، الأوضاع في الجنوب وعمل "اليونيفيل" في ضوء الصعوبات والمضايقات التي تواجه تحركاتها في منطقة العمليات، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء عمل هذه القوات في الجنوب.



وجدد الرئيس عون تقديم تعازيه بشهداء القوات الدولية في الجنوب، منوهاً بتضحياتهم في سبيل السلام في لبنان.