نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان

أكّد نائب الرئيس الأميركيّ جاي دي فانس أنّ اتفاق السلام إقليميّ وسيشمل دول الخليج، إسرائيل ولبنان.



وقال: "الفكرة هي أن يكون اتفاق سلام إقليميّ حقيقيّ وشامل، إذا التزمت إيران في نهاية المطاف بما هو مطلوب منها".



وأوضح أنّه إذا التزمت إيران، "فسنكون أمام اتفاق حقيقيّ من شأنه أن يُحدث تحولًا جذريًا في الشرق الأوسط".