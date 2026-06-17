العبسي عرض الاوضاع مع السفير الاستراليّ والتقى شخصيات

عرض بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركيّ في الربوة مع سفير استراليا الجديد توم ويلسن في زيارة بروتوكولية للتعارف، الاوضاع والمستجدات.



ثم عرض مع النائب ملحم رياشي الاوضاع العامة في ظل التطورات الاقليمية الاخيرة، إضافة الى اوضاع الطائفة.



ثم التقى وزير الاوقاف المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية في العراق رامي جوزيف اغاجان على رأس وفد رسمي وديني، حين جرى البحث في أوضاع المسيحيين في العراق، ومشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بهم، والعلاقات الكنسية بين لبنان والعراق.



ومن زوار العبسي : رئيس اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي مكرم غصوب يرافقه المدير الاداري طوني منصور ، ومدعي عام البقاع القاضي مارسيل حداد وعقيلته القاضية جيسكا لحود ، والدكتور نجيب جهشان على رأس وفد من الجمعية الثقافية الرومية ، والمحامي البروفسور ابراهيم طرابلسي .