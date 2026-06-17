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تقييم علميّ للأضرار والخسائر الزراعية في المناطق المتضررة من الحرب في جنوب لبنان: خسائر الإنتاج تتجاوز نصف مليار دولار

أخبار لبنان
2026-06-17 | 05:29
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تقييم علميّ للأضرار والخسائر الزراعية في المناطق المتضررة من الحرب في جنوب لبنان: خسائر الإنتاج تتجاوز نصف مليار دولار
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تقييم علميّ للأضرار والخسائر الزراعية في المناطق المتضررة من الحرب في جنوب لبنان: خسائر الإنتاج تتجاوز نصف مليار دولار

أظهرت نتائج التقييم العلميّ الشامل للأضرار والخسائر الزراعية في المناطق المتضررة من الحرب في جنوب لبنان حجم التداعيات غير المسبوقة التي لحقت بالقطاع الزراعي، سواء على مستوى البنية التحتية والإنتاج الزراعي أو على مستوى سبل عيش المزارعين والأمن الغذائي والتنمية الريفية.

وقد أُنجز هذا التقييم بشكل مشترك بين المجلس الوطني للبحوث العلمية – لبنان (CNRS-L) ووزارة الزراعة اللبنانية، وبالتنسيق والدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP)، بهدف توفير قاعدة علمية دقيقة لتقدير حجم الأضرار ووضع أولويات التدخل والتعافي وإعادة الإعمار.

وأظهرت النتائج أن قيمة الأضرار المباشرة التي أصابت القطاع الزراعي في المناطق المتأثرة بالحرب بلغت نحو 41.2 مليون دولار أميركي، وشملت الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والبساتين والمنشآت الإنتاجية والبنى التحتية الزراعية والمعدات والتجهيزات المرتبطة بالعملية الإنتاجية.

كما بيّن التقييم أن المساحة المتضررة مباشرة والتي تحتاج إلى أعمال تأهيل وإعادة استصلاح، باستثناء المحاصيل الحقلية، بلغت نحو 1,380 هكتاراً، ما يستدعي تنفيذ برامج متخصصة لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة واستعادة قدرتها الإنتاجية.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن التأثير الاقتصادي الأكبر تمثل في خسائر الإنتاج الزراعي، حيث بلغت المساحة المتأثرة بخسائر الإنتاج نحو 56,320 هكتاراً، نتيجة تعذر الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتوقف أو تراجع الأنشطة الزراعية، وفقدان المواسم الإنتاجية، وتضرر سلاسل التوريد والتسويق.

وقدّرت الدراسة القيمة الإجمالية لخسائر الإنتاج الزراعي بنحو 530.5 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس الأثر العميق للحرب على الاقتصاد الزراعي المحلي، وعلى دخل الأسر الريفية التي يعتمد قسم كبير منها بشكل مباشر أو غير مباشر على الأنشطة الزراعية.

وأكد التقرير أن خسائر الإنتاج تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الأضرار الاقتصادية التي أصابت القطاع الزراعي، نتيجة تراكم مجموعة من العوامل المرتبطة بالنزاع، من بينها تراجع الإنتاجية، وتعطّل العمليات الزراعية، وارتفاع كلفة الإنتاج، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن التأثيرات السلبية التي طالت الموارد الطبيعية والأنظمة الزراعية المحلية.

ويُشكل هذا التقييم مرجعاً علمياً ووطنياً أساسياً لتوجيه جهود التعافي وإعادة الإعمار في القطاع الزراعي، كما يوفر قاعدة بيانات موثوقة لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحديد أولويات الاستثمار والتدخلات الوطنية والدولية الرامية إلى استعادة النشاط الزراعي وتعزيز صمود المجتمعات الريفية المتضررة.

وأكدت الجهات المشاركة في إعداد الدراسة أن نتائج التقييم تمثل أداة عملية لتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر تضرراً، بما يساهم في إعادة تأهيل الأراضي الزراعية والبنى التحتية الإنتاجية، واستعادة القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام في جنوب لبنان.

أبرز نتائج التقييم
المساحة المتضررة مباشرة والتي تحتاج إلى تأهيل وإعادة استصلاح (باستثناء المحاصيل الحقلية): 1,380 هكتاراً.

قيمة الأضرار المباشرة: 41.2 مليون دولار أميركي.

مساحة الأراضي المتأثرة بخسائر الإنتاج: 56,320 هكتاراً.

القيمة التقديرية لخسائر الإنتاج الزراعي: 530.5 مليون دولار أميركي.

ويأتي هذا التقييم في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى توثيق آثار الحرب على القطاع الزراعي اللبناني ووضع أسس علمية متينة لبرامج التعافي وإعادة البناء، بما يضمن استعادة الإنتاج الزراعي وحماية سبل عيش المزارعين وتعزيز استدامة التنمية الريفية والأمن الغذائي في المناطق المتضررة.

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