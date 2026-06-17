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وزير الدفاع الوطنيّ في فرنسا: بحثٌ في سبل تعزيز التعاون العسكريّ
أخبار لبنان
2026-06-17 | 06:32
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وزير الدفاع الوطنيّ في فرنسا: بحثٌ في سبل تعزيز التعاون العسكريّ
بحث وزير الدفاع الوطنيّ اللواء ميشال منسى في باريس مع وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران، في إطار زيارته الرسمية إلى فرنسا، سبل تعزيز التعاون العسكريّ بين لبنان وفرنسا، واستمرار الدعم الفرنسيّ للجيش اللبنانيّ.
وفي مستهل اللقاء، أكّد اللواء منسى "تقدير لبنان العميق لوقوف الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية الدائم الى جانب الدولة اللبنانية والشعب اللبنانيّ، وعلى مساعيهم المستمرة للتوصل إلى حلٍّ سياسي للحرب الدائرة في لبنان".
وبحثا الأوضاع الأمنية في لبنان وتداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية من خسائر بشرية وأضرار في البنى التحتية.
وشدد اللواء منسى على"ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية، بما يتيح عودة النازحين وإعادة الإعمار".
وتطرق الجانبان إلى مستقبل "اليونيفيل" في ظل النقاشات الجارية عن ما بعد انتهاء ولايتها الحالية، مع تنويه الوزير بالدور "المحوريّ لفرنسا وأمله في استمرار مساهمتها الفاعلة".
كما جرى التداول في انعكاسات الحرب التي كانت دائرة في إيران على المنطقة، على أمل أن يراعي الاتفاق المُوقَّع بين الولايات المتحدة وإيران مصالح جميع الأطراف المعنيّة، بما فيها مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني.
وفي الختام، دعا وزير الدفاع الوطني نظيرته الفرنسية لزيارة لبنان، متطلعًا إلى" مواصلة التعاون بين البلدين لدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة.
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