بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مع عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله ملف النفايات في المناطق المستضيفة للنازحين، انطلاقا من اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي قدمه عبد الله ويقضي بتحمّل الخزينة العامة كلفة عقود جمع ومعالجة النفايات في البلديات التي استضافت نازحين جراء العدوان الإسرائيلي.



كما تناول اللقاء اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية، حيث جرى التشديد على أهمية إقراره لتوسيع مظلة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.