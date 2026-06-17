المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا

استأنفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حملتها النظامية لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا والتي توقفت بعد اندلاع الحرب.



ولهذه الغاية، انطلقت صباحا الدفعة الخامسة من العودة النظامية لهذا العام، إذ تجمعت ٥ عائلات في شتورا حيث نقلوا امتعتهم إلى شاحنة، فيما أشرفت الـUNCHR والمنظمة البحرية الدولية على مستنداتهم وطلبت منهم اجراء فحوص مخبرية قبل الانتقال إلى الحدود اللبنانية في المصنع، ومن هناك غادر ٣٠ سورياً.



وعند نقطة المصنع، رصدت كاميرا الـLBCI، عشرات الحافلات وهي تغادر الحدود اللبنانية ضمن حملات طوعية فردية.



يذكر أن أكثر من 630 ألف نازح سوري عاد الى سوريا منذ مطلع العام فيما كان من المتوقع أن يغادر حوالي مليون و٤٠٠ ألف نازح حسب الجدول الزمن الذي أطلقته مفوضية شؤون اللاجئين، الا أن اندلاع الحرب في لبنان أوقف الحملات النظامية التي تم استئنافها اليوم.