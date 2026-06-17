الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير المالية والبنك الدولي يدرسان مشاريع النقل والطاقة والتجارة لتعزيز التكامل الإقليمي للبنان
أخبار لبنان
2026-06-17 | 07:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزير المالية والبنك الدولي يدرسان مشاريع النقل والطاقة والتجارة لتعزيز التكامل الإقليمي للبنان
ترأس وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل خصص لدراسة تعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات النقل والتجارة والطاقة ضم الاجتماع الى الوزير جابر، وفداً من البنك الدولي ضم مدير مكتب بيروت إنريكي بلانكو أرماس وميرا مراد وزينة الخوري ويان تشاولي ومحمد قمح وغاييل سماحه ومستشار رئيس الحكومة ساطع أرناؤوط، كما حضر رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضوا المجلس لؤي الحاج شحادة وشربل خليل والمدير العام للجمارك غراسيا القزي، ومستشارو وزارة المالية العميد عبد المطلب الحناوي وكلودين كركي وزينة قاسم وعباس طاهر.
بحث المجتمعون في برنامج مساعدة فنية يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي للبنان في قطاعات النقل والتجارة والطاقة، وتقييم الفرص المتاحة والإصلاحات اللازمة لدعم هذا التوجه.
وفي هذا السياق، عرض فريق البنك الدولي مقاربة العمل المقترحة، والتي تشمل دراسة أوضاع النقل والتجارة والطاقة والغاز الطبيعي والبنية التحتية النفطية والتحول الرقمي، بهدف تحديد الأولويات والاحتياجات المستقبلية.
بعد الاجتماع صرّح الوزير جابر بالتالي:
"كان اجتماعاً مخصصاُ للبحث في دراسة يعدّها البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية حول كيفية تحسين التواصل والتبادل التجاري بين لبنان ومحيطه من الدول العربية.
وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لاسيما إزاء التطورات التي حصلت في الأيام الأخيرة خصوصاً في ما خصّ مضيق هرمز وعدم تمكن العديد من الدول من التصدير، فبرزت الأهمية لناحية وجود تواصل بين دول شرق المتوسط والعمق العربي كسوريا والعراق والأردن، وكما يأتي في وقت أعادت فيه المملكة العربية السعودية مشكورة فتح مجال تصدير البضائع اللبنانية الى الأسواق السعودية، من هنا فإن لبنان مدعو للقيام بدور تحسين المعابر الحدودية لناحية الأداء ووضع أجهزة حديثة كالماسحات الضوئية السكانيرز لخلق رقابة مشددة على الصادرات، إضافة الى قيام تنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية من خلال إجراءات صارمة تقضي بإرسال صور السكانرز عن محتوى المستوعبات من بضائع ومواد مصدّرة الى الجمارك السعودية، كما أن لبنان اليوم يقوم بدراسة حول كيفية الدخول في عملية الإنشاء للسكك الحديدية في طريق الحجاز-الأردن-سوريا-تركيا والاتصال بها عبر إقامة نفق بين مرفأ بيروت والعمق اللبناني في البقاع، الى غيرها من المشاريع التي يسهم البنك الدولي في دراستها التي من شأنها أن تنسق التواصل بين لبنان والدول المحيطة به لتسهيل التجارة وتبادل الطاقة واستجرار الكهرباء من الدول المجاورة وإعادة تشغيل خطوط النفط لتصل إلى شواطئ المتوسط انطلاقاً من لبنان.
الدراسة ستكون شاملة وجاهزة في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والجمارك ووزارة الأشغال والطاقة والاقتصاد والصناعة لتكون الدراسة متكاملة تنظر في اتفاقية التجارة بين لبنان والعالم، وكيفية تنشيطها مستقبلاً.
ورداً على عدد من الأسئلة شدّد جابر على الأهمية التي تكمن في عمل البنك الدولي في لبنان وسوريا والعراق ومنطقة الخليج واطلاعه على المشاريع التي من المفيد أن تنشأ لتحسين التواصل، ونحن نعمل لأن يستعيد لبنان دوره كمركز فاعل في عملية الترانزيت وحركة التبادل بشكل رئيسي، كما أكد على أهمية الربط الإقليمي في ظلّ المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مع التشديد على ضرورة تطوير الموانئ والمعابر الحدودية، وتحديث الإدارة الجمركية، وتسريع التحوّل الرقمي بما يُعزّز موقع لبنان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية.
ولفت الى أن هذا الاجتماع يُشكّل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين لبنان والبنك الدولي لدعم التكامل الإقليمي وتحفيز النمو الاقتصادي.
لقاء مع وزير الاتصالات:
استقبل الوزير جابر وزير الاتصالات شارل الحاج وعرض معه لشؤون تتصل بمسائل مرتبطة بتطوير قطاع الاتصالات ودور وزارة المالية في هذا الشأن.
أخبار لبنان
المالية
والبنك
الدولي
يدرسان
مشاريع
النقل
والطاقة
والتجارة
لتعزيز
التكامل
الإقليمي
للبنان
التالي
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-05-09
البساط يختتم زيارته إلى سوريا ويؤكد تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري وتشكيل مجلس أعمال لبناني–سوري
أخبار لبنان
2026-05-09
البساط يختتم زيارته إلى سوريا ويؤكد تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري وتشكيل مجلس أعمال لبناني–سوري
0
أخبار لبنان
2026-05-14
اجتماع في مكتب البنك الدولي لمتابعة الإصلاحات المالية وتعزيز تحديث الأنظمة الحكومية في لبنان
أخبار لبنان
2026-05-14
اجتماع في مكتب البنك الدولي لمتابعة الإصلاحات المالية وتعزيز تحديث الأنظمة الحكومية في لبنان
0
اقتصاد
2026-04-18
وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي
اقتصاد
2026-04-18
وزير المالية يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي
0
آخر الأخبار
2026-04-16
وزير المالية لرويترز: نعمل مع البنك الدولي للوصول إلى تقييم سريع للأضرار
آخر الأخبار
2026-04-16
وزير المالية لرويترز: نعمل مع البنك الدولي للوصول إلى تقييم سريع للأضرار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:06
الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين
أخبار لبنان
09:06
الرئيس بري تابع مع زواره التطورات وملف النازحين
0
أخبار لبنان
08:52
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
أخبار لبنان
08:52
وزير الاقتصاد بحث مع مجلس رجال الأعمال اللبنانيّ الكويتيّ سبل تنمية العلاقات الإقتصادية
0
أخبار لبنان
08:45
حسن خليل تعليقًا على توضيحات وزارة الأشغال عن قرار إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدوليّ": لنشر النظام التأسيسيّ والدراسات التي استند إليها القرار
أخبار لبنان
08:45
حسن خليل تعليقًا على توضيحات وزارة الأشغال عن قرار إنشاء "مؤسسة مطار بيروت الدوليّ": لنشر النظام التأسيسيّ والدراسات التي استند إليها القرار
0
أخبار لبنان
08:39
نائب رئيس مجلس الوزراء في سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة: سبل تعزيز التعاون
أخبار لبنان
08:39
نائب رئيس مجلس الوزراء في سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة: سبل تعزيز التعاون
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-05-27
انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها...
أمن وقضاء
2026-05-27
انذار عاجل إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها...
0
رياضة
2026-06-15
أسرار أدمغة لاعبي كرة القدم: نيمار وكفاءة ذهنية خارقة بأقل مجهود
رياضة
2026-06-15
أسرار أدمغة لاعبي كرة القدم: نيمار وكفاءة ذهنية خارقة بأقل مجهود
0
خبر عاجل
2026-04-16
هبة نصر: ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس جوزاف عون
خبر عاجل
2026-04-16
هبة نصر: ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس جوزاف عون
0
أخبار دولية
2026-02-19
لندن تعتبر حكم السجن الصادر بحق زوجين بريطانيين في إيران "غير مبرّر إطلاقا"
أخبار دولية
2026-02-19
لندن تعتبر حكم السجن الصادر بحق زوجين بريطانيين في إيران "غير مبرّر إطلاقا"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
أخبار لبنان
08:02
كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري
0
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
تقارير نشرة الاخبار
07:43
إسرائيل تشدد على رفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية: موقف متناقض عما يُتداول
0
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
أخبار دولية
07:26
ترامب: مذكرة التفاهم مع إيران ليست نهائية... وتحدثت مع الرئيس السوري بشأن مواجهة حزب الله
0
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
أخبار لبنان
07:08
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستأنف حملتها النظامية لعودة النازحين من لبنان إلى سوريا
0
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
أخبار لبنان
06:55
بري بحث مع عبد الله ملف النفايات بالمناطق المستضيفة للنازحين... وتشديد على أهمية إقرار اقتراح القانون المتعلق بالبطاقة الصحية
0
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
أخبار لبنان
02:59
نائب الرئيس الأميركيّ: اتفاق السلام إقليميّ سيشمل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
تقارير نشرة الاخبار
14:09
صوت واحد في إسرائيل: ترامب غدر بنا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صدّ كرات إسبانيا وتحول إلى نجم… قصة فوزينيا حارس مرمى كابو فيردي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:57
من أستراليا إلى بريطانيا… حظر السوشال ميديا لما دون 16 عاماً
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
أخبار دولية
13:26
الـArabiya English تنشر نص الاتفاق بين ايران والولايات المتحدة الاميركية
2
خبر عاجل
12:05
مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
خبر عاجل
12:05
مصدر دبلوماسي للـLBCI: الملف اللبناني حضر في إحدى اجتماعات مجموعة السبع... واتفاق على إنشاء قوة متعددة الجنسيات بعد انتهاء مهمة اليونيفيل
3
خبر عاجل
11:39
السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق
خبر عاجل
11:39
السفير الأميركي لدى إسرائيل: روبيو أوضح أن إيران وحزب الله غير مرتبطين في الاتفاق
4
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
اقتصاد
02:33
MONTE CRISTO التابعة لـCMA CGM... سفينة حاويات عملاقة جديدة ترسو في مرفأ طرابلس
5
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
أخبار لبنان
03:57
بشأن الامتحانات الرسمية... كرامي تعقد اجتماعا تربويا تشاوريا افتراضيا موسعا
6
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
أخبار لبنان
02:39
الدفاع المدني: نتابع فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرّضت للاستهداف في مدينة النبطية
7
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
أمن وقضاء
04:34
"الداخلية" مددت العمل بتراخيص عازل أشعة الشمس استثنائياً حتى نهاية العام
8
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
أخبار لبنان
13:34
نص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطهران الذي نشرته الـArabiya English لبنان مذكور مرة فيه
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More