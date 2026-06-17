كرامي تبحث ملف الامتحانات الرسمية مع بري

عرضت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، في عين التينة، ملف الامتحانات الرسمية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.



وأكّدت أنّ رئيس الحكومة نواف سلام كلّفها باعداة النظر بخطتها على ان تعرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء.