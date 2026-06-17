نائب رئيس مجلس الوزراء في سلسلة لقاءات رسمية في أنقرة: سبل تعزيز التعاون

عقد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة التركية أنقرة، شملت نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركية إبراهيم كالن، في إطار مشاورات تناولت التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين.



كما بحث متري مع نائبَي وزير الخارجية التركيّ، موسى كولاكليكايا وعلي أوزيل، سبل تعزيز التعاون اللبنانيّ–التركيّ في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة.



وتناول النقاش الأوضاع في الشرق الأوسط، وانعكاسات التطورات الإقليمية على الاستقرار في المنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين لبنان وتركيا وآفاق تطويرها، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك