الرئيس جوزاف عون: مصرون على أنّ مسار لبنان مستقل في المفاوضات

أكّد الرئيس جوزاف عون إصرار الدولة على أنّ مسار لبنان مستقل في المفاوضات.



وقال، لوفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب: "إن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا، ومن ضمنها إيران".



وأوضح الرئيس عون أنّ الدولة اللبنانية تقوم بالتفاوض وهي سيدة قرارها وما من أحد يأخذ مكانها وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا.