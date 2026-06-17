تل أبيب بين التهدئة مع إيران والتصعيد في لبنان: رسائل أميركية وضغوط عسكرية إسرائيلية

خريطة الطاقة الجديدة في المنطقة… ولبنان يبحث عن دوره

خريطة الطاقة الجديدة في المنطقة… ولبنان يبحث عن دوره

ترامب عن حزب الله: اسرائيل يمكنها ان تقوم بعمل افضل وسوريا ترغب بذلك ايضا لكن يجب ان نسترشد ما يريده لبنان