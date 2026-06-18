النائب ضو من بعبدا: التفاهمات الإقليمية تفتح نافذة سياسية أمام لبنان

شدد النائب مارك ضو بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على"ضرورة الاستمرار في المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية، والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الوطنية".



ورأى ان"التطورات الحاصلة في المنطقة، ولا سيما التفاهمات الإقليمية والاتفاق الأميركي-الإيراني، تفتح نافذة سياسية يجب أن يحسن لبنان استثمارها".

