هاني في هولندا: دفعٌ لتعزيز الشراكة الزراعية ونقل الخبرات الهولندية إلى لبنان

واصل وزير الزراعة نزار هاني زيارته الرسمية هولندا ، لليوم الثالث على التوالي، على رأس وفد زراعي لبناني، في إطار مسار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الشراكة الزراعية بين لبنان وهولندا والاستفادة من التجربة الهولندية التي تُعد من الأكثر تقدماً عالمياً في مجالات الابتكار الزراعي، والتكنولوجيا الحديثة، والبحث العلمي، والزراعة الذكية مناخياً، بما يسهم في دعم جهود تطوير القطاع الزراعي اللبناني وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية والبيئية.



يضم الوفد اللبناني كلاً من المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، رئيس المشروع الأخضر المهندس ريمون خوري، نائب رئيس مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية الدكتور رامي اللقيس، إضافة إلى مستشاري الوزير فادي غانم ومازن حلواني.



واستهل الوفد برنامج عمله، بزيارة مؤسسة الشراكة الهولندية للغذاء (Netherlands Food Partnership) في منطقة دي كواكل، حيث عقد اجتماعاً مع مدير المؤسسة الدكتور إيفو ديمر، تم خلاله عرض أبرز التجارب الهولندية في بناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الصمود، وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ودعم الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات البحثية.



وبحسب بيان، فقد شكل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون بين الجانبين في مجالات تطوير السياسات الزراعية المستدامة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة سلاسل الإنتاج والتسويق، بما ينسجم مع رؤية وزارة الزراعة اللبنانية لإعادة بناء قطاع زراعي أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.



كما عقد الوفد اجتماعاً موسعاً مع إدارة Greenport Aalsmeer برئاسة رونالد فان دير بريفارت رئيس مجلس الإدارة، واطّلع على تجربة المؤسسة التي تمثل إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في تطوير قطاع البستنة وإنتاج وتجارة الأزهار والنباتات، وعلى النموذج الهولندي المتكامل الذي يربط بين المزارعين ومراكز الأبحاث والجامعات والشركات الخاصة والأسواق العالمية ضمن منظومة متطورة للابتكار الزراعي.



وتناول النقاش سبل نقل الخبرات الهولندية إلى لبنان، لا سيما في مجالات الزراعة عالية القيمة، وتطوير سلاسل التوريد، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، وتعزيز فرص التسويق والتصدير، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية اللبنانية في الأسواق الإقليمية والدولية.



وخلال اللقاءات، أكد هاني أن "لبنان يمتلك مقومات زراعية واعدة وإمكانات بشرية وعلمية كبيرة، وأن الوزارة تعمل على إرساء نموذج تنموي جديد للقطاع الزراعي يرتكز على المعرفة والابتكار والاستدامة والشراكات الدولية الفاعلة"، مشدداً على "أهمية توسيع التعاون مع هولندا بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحديثة للقطاع الزراعي".



وقال: "إن التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه الزراعة اليوم تستوجب الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وبناء القدرات، بما يضمن تعزيز صمود المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي وتحفيز التنمية الريفية المستدامة".



واختتم الوفد اللبناني برنامجه بالتوجه إلى مدينة فاخينينغن، التي تُعرف عالمياً بأنّها عاصمة المعرفة والابتكار الزراعي، حيث سيواصل لقاءاته مع عدد من المؤسسات البحثية والأكاديمية المتخصصة، للاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون العلمي والتقني بين لبنان وهولندا، بما يدعم جهود تحديث القطاع الزراعي اللبناني ويعزز قدرته على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة.