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كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
أخبار لبنان
2026-06-18 | 04:36
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كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
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كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وزيرة التربية ريما كرامي، في حضور راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف وجرى عرض للمستجدات المتعلقة بالوزارة والامتحانات الرسمية في الوضع الراهن، وكانت مناسبة شكرت في خلالها كرامي البطريرك الراعي على اهتمامه بالشؤون التربوية.
وبعد اللقاء قالت كرامي: "تشرفت اليوم بزيارة صاحب الغبطة لشكره على اهتمامه الدائم بالملفات التربوية ولاطلاعه على الملفات التي أعمل عليها وعلى وضع الوزارة بشكل عام، كما كانت فرصة لتوضيح بعض النقاط في ما يتعلق بالوزارة والادارة في وزارة التربية، خصوصاً في ظل الحملة التي تخللها شائعات وتحوير للحقائق، فوضّحت لغبطته كل الأمور التي هو قلق عليها في هذا المجال".
ولفتت الى ان "الوزارة تقوم بدورها على اكمل وجه في هذه المرحلة المديرية".
ورداً على سؤال عن الخلاف مع المدير العام فادي يرق، نفت كرامي كل هذه الشائعات، مؤكدة أن" المدير العام يقوم بعمله على أكمل وجه"، ونفت ايضا "اي تهميش يطاله".
أما في ما يتعلق بمصير الامتحانات الرسمية، لفتت كرامي الى أنها "زارت الرئيس بري يوم أمس"، معتبرة أننا في" أسبوع مفصلي تتخلله تطورات اقليمية، ويبدو انها تتجه بالشكل الصحيح، على أن نُصدر قراراً نهائياً توافقيا بداية الاسبوع المقبل يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المختلفة".
كما استقبل الراعي المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، ثم راعي ابرشية اوستراليا المارونية المطران انطوان شربل طربيه.
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