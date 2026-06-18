كنعان عرض مع السفير البلحيكي للإصلاحات البنيوية وتثبيت السيادة واستقبل بعثة صندوق النقد

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي وفداً من صندوق النقد الدولي، ضمّ الممثل المقيم الجديد في لبنان يحيى سعيد، والممثل السابق للصندوق فريديريكو ليما، والمستشارتين الاقتصاديتين حنين الفقيه وريتا الأشقر.



وافاد المكتب الاعلامي لكنعان في بيان بانه"جرى خلال اللقاء استعراض الخطوات التي أُنجزت حتى اليوم، والبحث في المراحل المقبلة، مع التشديد على أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقرّه المجلس النيابي في 14 آب 2025، وأن ما تدرسه لجنة المال والموازنة حالياً هو تعديلات جديدة مطروحة على القانون.



وأبلغ كنعان الوفد أنه ينتظر أجوبة صندوق النقد على التعديلات التي اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والتي تم التوافق عليها مع وزير المال ياسين جابر.



كما عرض كنعان مع السفير البلجيكي في لبنان أرناوت باولز للأوضاع الراهنة في لبنان، والخطوات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لتثبيت السيادة والاستقرار.



وتناول البحث أيضاً الانعكاسات المالية والاقتصادية للحرب المدمّرة، إضافة إلى دور المجلس النيابي في إقرار الإصلاحات المطلوبة، على أن تكون إصلاحات بنيوية لا موسمية".