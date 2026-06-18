لبنان تسلم الدفعة السادسة من المساعدات الاغاثية الاردنية

وصلت الى معبر المصنع صباحًا، الدفعة السادسة من حملة المساعدات الاغاثية التي تنظمها المملكة الاردنية الهاشمية، ضمت 19 شاحنة مقدمة للبنان عبر الهيئة العليا للإغاثة، كان في استقبالها السفير الاردني وليد عبد الرحمن الحديد والامين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة .الحديدوالقى السفير الاردني كلمة قال فيها: " نستقبل اليوم قافلة مساعدات إغاثية جديدة لإخواننا النازحين في لبنان. هذه الشاحنة تأتي في إطار حرص الأردن على استمرار تقديم المساعدات، وضمن الجسر الدولي البري الذي أمر به جلالة الملك. وهذه هي القافلة الثامنة منذ بدء الحرب، والسابعة دولياً".اضاف:"اليوم ومعنا في هذه القافلة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة "هيومن أبيل" غير الحكومية، ومقرها أوستراليا، يشرفني أن يكون إلى جانبي الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة. إن هذه القافلة، مكوّنة من مساعدات إغاثية تشمل ألبسة وأدوية وحليب أطفال".النابلسياما النابلسي فأكد انه " أصبح من نافل القول الحديث عن وقوف جلالة الملك والمملكة والشعب الأردني إلى جانب لبنان. والشعب اللبناني، كما نقول دائماً، لا ينسى من وقف إلى جانبه، وهذا الأمر محل تقدير كبير لدينا. إن تدفّق القوافل الواحدة تلو الأخرى يشبه تدفّق الدم في الشرايين".ختم:"هذا أمر غير مستغرب، فوقوف الأردن تاريخياً إلى جانب لبنان أمر معروف ومقدر. وما يربطنا بالاردن كثير من التاريخ المشترك والمواقف والعلاقات والمصاهرة والأخوّة والمحبة الدائمة".