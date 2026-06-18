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كهرباء لبنان: تصلحيح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار إلى محطة مرجعيون في الجنوب والبقاع الغربي الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية

أخبار لبنان
2026-06-18 | 07:42
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كهرباء لبنان: تصلحيح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار إلى محطة مرجعيون في الجنوب والبقاع الغربي الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية
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كهرباء لبنان: تصلحيح الأضرار على شبكة النقل وإعادة التيار إلى محطة مرجعيون في الجنوب والبقاع الغربي الناتجة عن الإعتداءات الإسرائيلية

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان" أنه عطفا على بيانها بتاريخ 12/6/2026، وعلى أثر خروج محطة التحويل الرئيسية 66 ك.ف في مرجعيون من الخدمة بتاريخ 28/5/2026 بعد تعطل خط النقل الرئيسي عبد العال- مرجعيون 66 ك.ف. حيث دمّر برج توتر عال بسبب الإعتداءات الإسرائيلية بالقرب من المحطة بالإضافة الى أعطال أخرى في بلدتي يحمر وقليا في البقاع الغربي.

ولفتت المؤسسة في بيان، الى أنه يسرها أن تعلن للمواطنين بأنّه وعلى أثر الجهود الحثيثة التي قامت بها مع الجيش اللّبناني والصليب الأحمر الدولي، وعلى مدى أسبوع من أعمال الصيانة المتواصلة التي قامت بها فرقنا الفنيّة، تمكنت بعد ظهر اليوم من إعادة التيار الكهربائي الى محطة التحويل الرئيسية في مرجعيون، والتي تغذي مناطق واسعة من قضائي مرجعيون وحاصبيا.

وشكرت المؤسسة قيادة الجيش ومنظمة الصليب الأحمر الدولي على المؤازرة والتعاون لإنجاز هذه المهمّة في ظروف قاسية ومخاطر داهمة تحملتها فرقنا الفنية مشكورة.

كما أفادت المواطنيين في قضاء صور، بأن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة، قد باشرت منذ صباح اليوم تاريخ 18/06/2026 أعمال الصيانة بمؤازرة الجيش اللبناني على مسار خط صور – وادي جيلو 66 ك.ف، حيث من المتوقع ان تنجز الأشغال على أن يعاد التيار إلى محطة وادي جيلو الرئيسية خلال اليومين القادمين، ليتم بعدها مباشرة استكمال أعمال الصيانة والتأهيل على خط وادي-جيلو السلطانية 66 ك.ف .

وقالت: "سنفيد أهالي الجنوب بأي جديد بهذا الشأن فور توافر معطيات جديدة".

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