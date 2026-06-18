مياه بيروت وجبل لبنان: نواصل تزويد بيروت بالمياه بصورة يومية من خلال محطتي برج أبي حيدر وتلة الخياط

أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للمواطنين أنها تواصل تزويد مدينة بيروت بالمياه بصورة يومية من خلال محطتي برج أبي حيدر وتلة الخياط، حيث يتم توزيع المياه على مختلف الأحياء والمناطق ضمن نطاق المدينة وفق البرامج التشغيلية المعتمدة.



وأشارت المؤسسة إلى أن أعمال صيانة قناة جعيتا – الضبية لا تزال مستمرة وفق الخطة الموضوعة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين.



ولفتت الى أنه من شأن إنجاز هذه الأعمال أن ينعكس إيجاباً على واقع التغذية بالمياه، من خلال تأمين كميات إضافية تُقدّر بنحو 15 إلى 20 في المئة، الأمر الذي سيساهم في تحسين مستوى الخدمة وتعزيز استقرار التوزيع في المناطق المستفيدة.



وأكدت استمرارها في متابعة أعمال الصيانة والتأهيل اللازمة لضمان استدامة المرفق المائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.