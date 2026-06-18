الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"أوجيرو": الإضراب العام والشامل الثلاثاء والتوقف عن العمل على كامل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
2026-06-18 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
"أوجيرو": الإضراب العام والشامل الثلاثاء والتوقف عن العمل على كامل الأراضي اللبنانية
أعلنت نقابة موظفي"اوجيرو" الإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل، وتوجهت الى العاملين في الهيئة ببيان قالت فيه: "زميلاتنا وزملاؤنا الأعزاء في هيئة "أوجيرو"، بناءً على الأمانة التي حملتمونا إياها لحماية حقوقكم ومكتسباتكم المعيشية والوظيفية، نخاطبكم اليوم والبلاد تمر بأصعب الظروف، مذكرين بأن كرامة الموظف ليست تفصيلا يمكن تأجيله أو مناورته. لقد سلكنا في النقابة كل الطرق القانونية، وطرقنا كل الأبواب الإدارية بصبر ونوايا طيبة تماشيا مع الأصول، تجنبا للوصول إلى هذه اللحظة التي فُرضت علينا فرضا".
وأضافت: "اليوم، وبعد أن استنفدنا كل فرص الانتظار لمسار مرسوم فتح الاعتماد الإضافي في موازنة 2026 والمخصص لتغطية فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي العالقة منذ عام 2024، نجد أنفسنا أمام حائط مسدود من المماطلة والتسويف. إن هذه الأموال ليست منّة، ولا مكرمة، ولا مساعدة استثنائية من أحد، بل هي عرق جبينكم وحقوقكم المشروعة الصادرة بالمرسوم رقم 13164 تاريخ 5-4-2024 والمؤكدة بقرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 20-11-2025 بالاضافة الى المرسوم رقم 2076 تاريخ 11-12-2025 الصادر عن مجلس الوزراء".
وتابعت: "لقد تحملتم ما لا يتحمله بشر، خصوصا زملائنا في الجنوب والنبطية وبيروت والمناطق المنكوبة الذين نزحوا من بيوتهم وتحملوا أعباءً معيشية هائلة، ورغم ذلك، بقوا في الميدان وتحت القصف لتبقى شبكة الاتصالات في خدمة الوطن والمواطن. وإننا في هذه اللحظات المصيرية، ننحني إجلالا وإكبارا أمام أرواح زملائنا الشهداء، الذين دفعوا دماءهم الطاهرة ثمنا لاستمرارية هذا القطاع وصموده في وجه العدوان، والذين قضوا وهم يؤدون واجبهم الوطني والمهني بشرف ووفاء فهل يكون مكافأة هذا الصمود والتضحية بالمزيد من التأخير وحجز المستحقات؟".
ولفتت الى انه "بناء على ما تقدم، ولأن الاستمرار في سياسة الوعود لم يعد يطعم خبزا ولا يسمن ولا يغني من جوع، تعلن النقابة العامة: الإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل يوم الثلاثاء الواقع في 23 حزيران 2026 مع عدم الحضور مطلقا إلى مراكز العمل وإقفال تام لجميع المراكز الفنية، الإدارية، والتجارية على الأراضي اللبنانية كافة دون استثناء".
وقالت: "إننا إذ نأسف سلفا لأهلنا اللبنانيين عما قد يسببه هذا التوقف القسري من ضرر في خدمات الاتصالات، نضع المسؤولية كاملة برسم الادارة، الوزارة، الحكومة والجهات المالية المعنية التي تدفع قطاعا حيويا بأسره نحو الانهيار التام بسبب هدر وتمييع حقوق عماله".
وأضافت: "يا عمال أوجيرو، صونوا وحدتكم، فالإضراب ليس هدفا بل هو صرختنا الأخيرة لاستعادة الحقوق. موعدنا الثلاثاء، والخطوات التالية رهن بمدى جدية المسؤولين".
أخبار لبنان
الإضراب
العام
والشامل
الثلاثاء
والتوقف
العمل
الأراضي
اللبنانية
التالي
رسامني بحث مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والطيران المدني
الرئيس عون ترأس اجتماعا تحضيرياً لمفاوضات واشنطن بحضور قائد الجيش والسفير كرم وأعضاء الوفد العسكري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-04-07
ترامب لفرانس برس: الاتفاق مع إيران "انتصار كامل وشامل" للولايات المتحدة
أخبار دولية
2026-04-07
ترامب لفرانس برس: الاتفاق مع إيران "انتصار كامل وشامل" للولايات المتحدة
0
أخبار لبنان
2026-05-01
رابطة متفرغي "اللبنانية" اعلنت الإضراب يومي الاربعاء والخميس في 6 و7 ايار
أخبار لبنان
2026-05-01
رابطة متفرغي "اللبنانية" اعلنت الإضراب يومي الاربعاء والخميس في 6 و7 ايار
0
أخبار دولية
2026-04-06
ترامب: قد يتم "تدمير" إيران "بكاملها" مساء الثلاثاء
أخبار دولية
2026-04-06
ترامب: قد يتم "تدمير" إيران "بكاملها" مساء الثلاثاء
0
أخبار لبنان
2026-05-05
"الوطني الحر": العفو العام الشامل مرفوض
أخبار لبنان
2026-05-05
"الوطني الحر": العفو العام الشامل مرفوض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
15:29
بري: التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل والشامل به
خبر عاجل
15:29
بري: التزام حزب الله بوقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل الكامل والشامل به
0
أخبار دولية
15:01
ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان
أخبار دولية
15:01
ماكرون يدعو نتنياهو إلى التحلي "بالمسؤولية والعقلانية" في ما يتعلق بلبنان
0
أخبار لبنان
13:59
فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد
أخبار لبنان
13:59
فرنجية: العقوبات الأميركية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد
0
حال الطقس
13:59
طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة
حال الطقس
13:59
طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:51
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: يجب على السفن المرور في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية وسيتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا
آخر الأخبار
14:51
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: يجب على السفن المرور في الوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية وسيتم زيادة حركة المرور في مضيق هرمز تدريجيا
0
رياضة
11:58
فرنسا تتصدر... وصدمة لإسبانيا: تصنيف جديد لأفضل منتخبات كأس العالم بعد الجولة الأولى
رياضة
11:58
فرنسا تتصدر... وصدمة لإسبانيا: تصنيف جديد لأفضل منتخبات كأس العالم بعد الجولة الأولى
0
خبر عاجل
2026-03-05
رويترز نقلا عن شاهد: دوي انفجارات متكررة في أبوظبي بالقرب من مطار زايد الدولي
خبر عاجل
2026-03-05
رويترز نقلا عن شاهد: دوي انفجارات متكررة في أبوظبي بالقرب من مطار زايد الدولي
0
أخبار دولية
2026-06-16
نائب وزير الخارجية الإيراني: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية
أخبار دولية
2026-06-16
نائب وزير الخارجية الإيراني: الحصار البحري الأميركي رُفع عن الموانئ الإيرانية
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:59
طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة
حال الطقس
13:59
طقس معتاد مع استقرار نسبي في درجات الحرارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
من رونالدو إلى كين… أبرز محطات كأس العالم حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:54
من رونالدو إلى كين… أبرز محطات كأس العالم حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوكرانيا تستهدف شريان الوقود في موسكو
تقارير نشرة الاخبار
13:48
أوكرانيا تستهدف شريان الوقود في موسكو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مدرسة المواطنية… تحيةٌ لصمود المدرسة في زمن الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مدرسة المواطنية… تحيةٌ لصمود المدرسة في زمن الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد ٦ سنوات على النيترات: مواد خطيرة في المرفأ... لم نتعلّم!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
بعد ٦ سنوات على النيترات: مواد خطيرة في المرفأ... لم نتعلّم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جدول الضمان الإجتماعي يتوسّع إلى نحو 2850 عملاً طبيا
تقارير نشرة الاخبار
13:39
جدول الضمان الإجتماعي يتوسّع إلى نحو 2850 عملاً طبيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تعيد نشر قواتها في جنوب لبنان قبيل جولة تفاوض جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
إسرائيل تعيد نشر قواتها في جنوب لبنان قبيل جولة تفاوض جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إعلان نوايا أو تفاهم ثلاثي في واشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
إعلان نوايا أو تفاهم ثلاثي في واشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الاستقلال الأميركي إلى تفاهم القرن... في فرساي
تقارير نشرة الاخبار
13:22
من الاستقلال الأميركي إلى تفاهم القرن... في فرساي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
أخبار دولية
00:22
في قصر فرساي بدل جنيف: إيران والولايات المتحدة وقعتا مذكرة التفاهم
2
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
خبر عاجل
04:48
ترامب: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازمًا بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجّل فيه سوق الأسهم مستوىً قياسيًا جديدًا فيما تتهاوى أسعار النفط هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء
3
رياضة
07:51
بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو
رياضة
07:51
بعد خيبة الأمل البرتغالية... إليكم أول تعليق من رونالدو بعد التعادل مع الكونغو
4
خبر عاجل
12:55
محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية
خبر عاجل
12:55
محمود قماطي وسليمان فرنجية ووائل قسطنطين على لائحة العقوبات الاميركية
5
خبر عاجل
11:06
معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان
خبر عاجل
11:06
معلومات للـLBCI: بناء على كتاب من الانتربول تم التحقيق مع ر.ط للإشتباه بإستيراده معدات تستعمل لتصنيع مسيرات لحزب الله وتوقيفه واحالته الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي اشار بتوقيفه واحاله موقوفا الى قاضي التحقيق العسكري الأول غادة ابو علوان
6
اسرار
00:48
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
اسرار
00:48
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٦
7
خبر عاجل
03:56
رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو: إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان
خبر عاجل
03:56
رويترز عن مسؤول إسرائيلي مقرب من نتنياهو: إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع واشنطن بشأن وجودها في جنوب لبنان
8
أمن وقضاء
10:42
الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب
أمن وقضاء
10:42
الجيش يواصل تفكيك قنابل إسرائيلية غير منفجرة في الجنوب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More