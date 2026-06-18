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رسامني بحث مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والطيران المدني

أخبار لبنان
2026-06-18 | 10:02
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رسامني بحث مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والطيران المدني
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رسامني بحث مع وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية سبل تعزيز التعاون في مجالات النقل والطيران المدني

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه، وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية برئاسة رئيس الهيئة السيد عمر هشام الحصري، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن محمد عبد العزيز عزيز، والمستشار القانوني للوزير المحامي هادي موسى، والمدير العام التنفيذي لشركة MEAS السيد محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة ورئيس شركة Sky Lounge Services السيد زياد الملّا.

وضمّ الوفد السوري كلاً من السيد عمر هشام الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، والأستاذ عبد الباري محمد الصباح، معاون رئيس الهيئة لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية، والأستاذ أمجد محمد هشام نخل، معاون رئيس الهيئة للدعم والتنفيذ، والأستاذ سامح محمد عرابي، معاون رئيس الهيئة للشؤون التشغيلية، والأستاذ عبد الحميد عبد المجيد طحان، مدير مديرية الاتصال الحكومي، والسيدة مارينا محمد عمار، مديرة إدارة أمن الطيران، والسيد موسى عبد الكريم عرابي، مدير إدارة سلامة الطيران، والسيد علاء الدين حسين الرفاعي، مدير إدارة خدمات الملاحة الجوية، والسيد رأفت تاج الدين كنو، مدير مكتب التعاون الدولي، والسيد مصطفى محمد خير الله، مسؤول دائرة الإعلام.

وجرى خلال اللقاء البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين اللبناني والسوري في مجالات النقل والطيران المدني، إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالملاحة الجوية والخدمات المرتبطة بها، كما تم البحث في التطورات المرتبطة بحركة الطيران العابرة للأجواء السورية واللبنانية، وكيفية التعاون الثنائي لتحقيق أفضل النتائج.

وخلال الاجتماع، عرض الوزير رسامني أبرز التوجهات والمشاريع التي تعمل عليها وزارة الأشغال العامة والنقل، مؤكداً أن أهداف الوزارة تنسجم مع توجّهات فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ومشيراً إلى مشروع تطوير المعابر الحدودية، ولا سيما مشروع تحديث معبر المصنع، إضافة إلى مشاريع استراتيجية أخرى من بينها مشروع ربط مرفأ طرابلس بمنطقة العبودية عبر السكك الحديدية.

كما شدد الوزير رسامني على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين، لافتاً إلى وجود عدد من الاتفاقيات قيد البحث تتعلق بالملاحة الجوية والنقل البري وغيرها من المجالات المشتركة.

وتطرّق البحث أيضاً إلى مطار الرئيس الشهيد رينيه معوّض – القليعات، حيث جرى عرض لأهمية المطار ومراحل تطويره التنفيذية، إضافة إلى بحث عدد من المسائل المرتبطة بحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين ومتابعة الملفات المشتركة في مجالات النقل والطيران المدني بما يخدم المصالح المشتركة.
 

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