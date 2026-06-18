وصول قافلة مساعدات أردنية إلى لبنان دعماً للقطاع الصحي والمستشفيات

استقبلت ظهر اليوم قافلة المساعدات الدولية الاغاثية والانسانية المقدمة للبنان، والمكونة من 19 شاحنة تابعة للقوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، وبمشاركة منظمة Human Appeal الاسترالية وبرنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة (WFP) والمحملة بالمساعدات الإغاثية و مستلزمات اساسية وادوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية.



وكان في استقبال القافلة على معبر المصنع الحدودي من الجانب اللبناني العميد بسام نابلسي، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة والذي عبر عن جزيل الشكر لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وللشعب الاردني على وقوف الاردن الدائم الى جانب لبنان.