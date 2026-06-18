رعد يدعو الدولة لقراءة تفاهم إيران-أميركا ويحذر من "الاستخفاف بإيران"

دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد السلطة اللبنانية إلى قراءة نص وثيقة التفاهم الوقعة بين إيران وأميركا بشكل دقيق وموضوعي واستخلاص الوقائع والآفاق التي ستلقي بثقلها على واقع المنطقة والعالم بما فيهما لبنان



كما دعا السلطة إلى الحذر من الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء بالتزامها في ردع العدو الصهيوني حال إصراره على الإخلال بمضمون وثيقة التفاهم الذي يشمله.



وقال: "ألفت نظر السلطة، أن سقف الزمن المتاح أمام العدو للاندحار عن أرض لبنان بالكامل هو تمام الشهرين، اللذين ينبغي عليه فيهما أن يلتزم التزامًا صارمًا بوقف الأعمال العدائية بشكل كامل برًّا وبحرًا وجوًّا وأن يتهيأ ويباشر فيهما الانسحاب خلال ستين يومًا، دونما حاجة لأي تفاوض مباشر معه على الإطلاق".



وأوضح رعد أنه يمكن للسلطة بعد التوصل إلى تفاهم وطني وفق الاجراءات الميثاقية والدستورية والقانونية، اعتماد صيغة التفاوض غير المباشر مع العدو لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة بما يتناسب مع الواقع، وفي ظل استمرار حالة العداء المجمع عليها ميثاقيًّا ودستوريًّا.



وأكد أن "المقاومة من جهتها تنصح السلطة بعدم التوغل المباشر مع العدو الصهيوني في استهداف المقاومة، لأن ذلك ضدّ مصلحة لبنان واللبنانيين".



ومن جهة اخرى، توجه رعد لأركان السلطة، باسم من تمثلهم المقاومة في لبنان، قائلا: "حرب العدو للإجهاز على المقاومة في لبنان قد فشلت ولم ولن تُحقق أهدافها".



وأضاف: "رغم كل ما تعرضت له المقاومة من قبل بعض أركان السلطة وبعض الجهات السياسة في البلاد، فإنها تؤكد استعدادها للتفاهم الوطني الداخلي حول ما يضمن أمن واستقرار لبنان ومصلحته السيادية الوطنية، دون تخويف من عدو صهيوني لن نستسلم لعدوانه مهما توحّش، ودون تذرع بضغوط لم ينتج عن استجابة السلطة لها إلا الفشل والانزلاق نحو الإذعان لما يمليه العدو وحليفه الأمريكي الذي تزعم السلطة أنه صديقها".